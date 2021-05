OM : l’entourage d’Arkadiusz Milik calme le jeu

En à peine quelques mois, Arkadiusz Milik a mis tout Marseille dans sa poche. Le buteur polonais, prêté par le Napoli, a terminé la saison avec 9 réalisations en Ligue 1 en seulement quatre mois. De jolies performances qui lui valent désormais d’être considéré par le peuple phocéen comme le grand attaquant du projet de Frank McCourt.

La suite après cette publicité

Si des rumeurs d’un possible départ ont souvent fait peur aux supporters de l’OM, l’entourage du joueur a souhaité calmer le jeu concernant Milik : « Il est très très bien à l’OM et maintenant il se concentre uniquement sur le championnat d’Europe. Il n’y a aucune nouvelle et rien ne se passe », comme le rapporte la Provence. De quoi rassurer les fans du club olympien, Arkadiusz Milik est toujours à Marseille.