Amine Gouiri quitte l'OL et file à Nice !

Une usine à talents. L'Olympique Lyonnais s'est toujours appuyé sur la qualité de son centre de formation. Plusieurs pépites made in OL ont émergé au plus haut niveau à l'image de Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso ou encore Nabil Fekir, pour ne citer qu'eux. Houssem Aouar espère suivre leur voie, lui qui est le dernier talent issu de l'académie à s'être fait une place de titulaire à part entière dans le onze rhodanien. Un objectif qui était aussi celui d'Amine Gouiri. Mais le jeune attaquant n'a pas réussi à atteindre ce but.

Lors de la saison 2018-2019, Bruno Genesio comptait sur lui. Il avait même accepté que Myziane Maolida file à Nice pour que Gouiri ait plus d'opportunités de s'exprimer. Mais en août 2018, le natif de Bourgoin-Jallieu avait joué de malchance puisqu'il s'était gravement blessé à l'entraînement avec l'équipe réserve. Dans la foulée, l'OL avait annonce qu'il souffrait d'une "rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche" et qu'il serait absent au minimum six mois. Un vrai coup dur pour le jeune homme qui a travaillé d'arrache-pied pour retrouver les terrains. Ce qu'il a fait avec la réserve dans un premier temps.

Gouiri quitte son club formateur pour Nice

Mais son objectif était bien évidemment de retrouver le groupe professionnel et enfin s'y faire une place. Présent à la reprise avec Sylvinho, il a vite été mis de côté. Et alors qu'il espérait que les cartes soient redistribuées avec Rudi Garcia, la donne n'a pas vraiment changé. Et si des clubs ont tenté d'obtenir un prêt cet hiver à l'image de Nîmes, Gouiri a tout refusé, convaincu de pouvoir s'imposer à Lyon. Mais au final, son choix n'a pas été le bon puisqu'il n'a joué que 5 rencontres toutes compétitions avec les Gones lors de cet exercice 2019-20. Trop peu pour un tel talent qui a besoin justement d'enchaîner au plus haut niveau.

Et ce n'est pas possible à l'OL, où Rudi Garcia ne semble pas compter sur lui et où il y a beaucoup de monde devant. A un an de la fin de son contrat, soit en juin 2021, Amine Gouiri a finalement décidé de rejoindre Nice. Lyon a communiqué sur les termes de ce transfert : «l’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Amine Gouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. »Le footballeur né en 2000 pourra enfin lancer sa carrière en L1 dans un club où il retrouvera son ami Myziane Maolida.