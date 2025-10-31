Harvey Elliott pourrait revenir à Liverpool

Le prêt d’Harvey Elliott à Aston Villa ne se passe pas comme prévu. Le milieu offensif de 21 ans joue peu sous les ordres d’Unai Emery. Il ne compte que 5 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (167 minutes de jeu, 1 but) et ça commence à le frustrer. Or, une obligation d’achat de 40 M€ a été glissée dans le contrat de prêt entre Liverpool et les Villans. Elle devient un véritable enjeu. Le prêt deviendra transfert définitif après un certain nombre de matchs joués, rappelle le Daily Mail dans son édition du jour.

Sauf que la situation empire pour Elliott, autrefois dans le groupe, mais de moins en moins remplaçant qui entre en jeu. Il n’a même pas été convoqué lors du succès contre Manchester City et ne devrait pas l’être davantage lors du déplacement à Anfield le week-end prochain. Le joueur, qui voulait taper dans l’oeil de Thomas Tuchel et intégrer sa liste pour le Mondial 2026 est en train d’échouer et pourrait revenir plus vite prévu à Liverpool, où il est toujours sous contrat jusqu’en 2027.