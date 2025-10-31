Menu Rechercher
Commenter 8
Premier League

Harvey Elliott pourrait revenir à Liverpool

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harvey Elliott @Maxppp

Le prêt d’Harvey Elliott à Aston Villa ne se passe pas comme prévu. Le milieu offensif de 21 ans joue peu sous les ordres d’Unai Emery. Il ne compte que 5 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (167 minutes de jeu, 1 but) et ça commence à le frustrer. Or, une obligation d’achat de 40 M€ a été glissée dans le contrat de prêt entre Liverpool et les Villans. Elle devient un véritable enjeu. Le prêt deviendra transfert définitif après un certain nombre de matchs joués, rappelle le Daily Mail dans son édition du jour.

La suite après cette publicité

Sauf que la situation empire pour Elliott, autrefois dans le groupe, mais de moins en moins remplaçant qui entre en jeu. Il n’a même pas été convoqué lors du succès contre Manchester City et ne devrait pas l’être davantage lors du déplacement à Anfield le week-end prochain. Le joueur, qui voulait taper dans l’oeil de Thomas Tuchel et intégrer sa liste pour le Mondial 2026 est en train d’échouer et pourrait revenir plus vite prévu à Liverpool, où il est toujours sous contrat jusqu’en 2027.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Aston Villa
Harvey Elliott

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Harvey Elliott Harvey Elliott
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier