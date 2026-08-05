FC Barcelone : les coulisses de la réunion secrète pour Julián Álvarez

Le feuilleton Julián Álvarez continue d’agiter les coulisses du FC Barcelone, malgré les nombreux obstacles qui rendent cette opération particulièrement difficile. Depuis plusieurs semaines, le nom de l’attaquant argentin est placé tout en haut de la liste des priorités du club catalan, qui cherche à offrir une nouvelle dimension à son secteur offensif. Arrivé à l’Atlético de Madrid après son départ de Manchester City, le champion du monde 2022 s’est rapidement imposé comme une référence offensive en Liga, au point de devenir une cible rêvée pour les dirigeants blaugranas. Pourtant, le Barça sait que ce dossier ne ressemble pas aux autres. La position des Colchoneros est extrêmement ferme et le club madrilène n’a aucune intention de se séparer d’un joueur considéré comme un élément central du projet sportif de Diego Simeone.

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Malgré cette situation compliquée, le FC Barcelone refuse d’abandonner cette piste et continue de travailler dans l’ombre pour tenter de trouver une solution. La presse catalane a révélé qu’un nouveau mouvement important était en préparation avec un déplacement de Deco à Madrid. Le directeur sportif du Barça, accompagné de son bras droit João Amaral, doit rencontrer Fernando Hidalgo, l’agent de Julián Álvarez, lors d’un sommet organisé dans la plus grande discrétion. Une réunion qui témoigne de la volonté du club catalan de maintenir le contact et de préparer une éventuelle offensive si une ouverture venait à apparaître. Selon les informations de Sport et de Jijantes, cette rencontre représente une nouvelle étape dans une stratégie pensée depuis plusieurs mois par la direction barcelonaise, qui considère toujours l’attaquant argentin comme une priorité absolue.

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On en sait plus sur cette réunion

Ce rendez-vous madrilène ne doit toutefois pas être interprété comme le signe d’un accord imminent ou d’un transfert déjà avancé. D’après Sport, les discussions doivent surtout permettre aux différentes parties de clarifier la marche à suivre et d’analyser les possibilités pour parvenir à une opération qui s’annonce extrêmement complexe. Le Barça souhaite connaître précisément la position du joueur et de son entourage, tout en préparant les différents scénarios possibles face à l’intransigeance de l’Atlético de Madrid. Les dirigeants catalans estiment que le souhait du joueur de rejoindre le Camp Nou pourrait représenter un avantage considérable, mais ils sont conscients que cette volonté personnelle ne suffira pas à débloquer une négociation avec un club madrilène qui ne veut pas perdre l’un de ses cadres.

Toujours d’après Sport, cette réunion doit également servir à renforcer l’alignement stratégique entre le Barça et l’entourage de Julián Álvarez. Les dirigeants blaugranas veulent maintenir une relation étroite avec Fernando Hidalgo afin d’être prêts au moindre changement de situation. L’objectif est de construire un plan capable de convaincre l’Atlético ou de profiter d’une éventuelle évolution du dossier dans les prochains mois. Joan Laporta et Deco savent que le chemin reste semé d’embûches, notamment en raison du contexte particulier des relations entre les deux clubs, mais ils considèrent qu’il serait trop risqué de fermer définitivement cette porte. Tant qu’une possibilité existe, le FC Barcelone compte continuer à avancer discrètement pour tenter de réaliser un énorme coup avec Julián Álvarez.