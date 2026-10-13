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UEFA Youth League

Youth League : Lille s’impose contre Arsenal

Par Samuel Zemour
1 min.
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Les petits dogues ont montré la voie aux grands. En Youth League, Lille a signé une belle victoire face à Arsenal au Meadow Park de Borehamwood. Les Dogues ont rapidement pris les devants grâce à Camara (16e), avant de voir les Gunners égaliser par Ogunnnaike (28e). Mais les Lillois ont repris l’avantage sur un penalty de Traoré (36e), puis fait le break juste avant la pause grâce à Boussadia (3-1, 43e).

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Malgré la réduction du score d’Upson à la 57e minute (3-2), le LOSC a su préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Les jeunes Lillois repartent ainsi avec un succès après avoir fait preuve d’efficacité en première période et restent ainsi invaincus en Youth League. Ce mardi soir, c’est à l’Emirates Stadium qu’ont rendez-vous les Dogues de Davide Ancelotti.

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