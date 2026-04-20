Nantes : fin de saison probable pour Tylel Tati

Quand rien ne va… Dix-septième du classement de Ligue 1, le FC Nantes a de fortes chances d’être relégué à la fin de la saison. Le club des bords de l’Erdre risque en tout cas de devoir gérer ses cinq derniers matches sans son entraîneur, qui risque une énorme sanction après sa sortie médiatique salée contre l’arbitre du match face à Brest (1-1).

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Et ce n’est pas tout. L’Équipe nous apprend que le défenseur Tylel Tati, qui était suspendu contre Auxerre et Brest après le carton rouge reçu face à Metz, s’est blessé à la cuisse alors qu’il participait au challenge Espoirs. Résultat : le jeune joueur souffre d’une lésion qui devrait le priver des cinq derniers matches du FCN en L1.