Le FC Barcelone réagit au départ à la retraite de Gerard Piqué

C'est la fin d'une grande histoire d'amour entre Gerard Piqué et le FC Barcelone. Ce jeudi soir, le défenseur central espagnol a annoncé que la réception du promu Almeria sera son dernier match en carrière, pour ainsi terminer son parcours sous le maillot rouge et bleu (615 rencontres, 53 buts et 15 passes décisives). «Je veux vous dire que j’ai décidé que le moment de boucler la boucle est arrivé. J’ai toujours dit qu’il n'y aurait pas d'autres équipes après le Barça. Et ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera mon dernier match au Camp Nou. Je deviendrai un Culer en plus. (...) Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au Camp Nou. Visca Barça. Toujours.»

Une annonce pleine d'émotion inattendue mais pas moins illogique, quand on sait que le défenseur de 35 ans n'est plus réellement dans les plans de son entraîneur Xavi Hernandez depuis le début de saison, relégué sur le banc et cinquième dans la hiérarchie des centraux. Cependant, il reste l'un des piliers de cette formation blaugrana, après 14 saisons professionnelles passées en Catalogne. «Gerard Piqué met un terme à son séjour au FC Barcelone. Le légendaire défenseur central du Barça a publié une vidéo émouvante via ses réseaux sociaux, selon laquelle le samedi 5 novembre sera son dernier match sous le maillot du Barça au Spotify Camp Nou. Un socio depuis sa naissance quitte le club», peut-on lire dans le communiqué.