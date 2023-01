Trois hommes jugés et un mineur condamné après le cambriolage du domicile de Marquinhos

L’affaire du homejacking commis au domicile du père de Marquinhos dans les Yvelines le 14 mars 2021 alors que le Paris Saint-Germain affrontait Nantes au Parc des Princes lors de la 29e journée de Ligue 1 de la saison 2020/2021 arrive à son dénouement. En effet, ce mardi, le parquet de Versailles a annoncé que trois hommes allaient être jugés par le tribunal correctionnel de Versailles le 18 janvier prochain pour vol avec violence, séquestration et association de malfaiteurs lors du cambriolage de la famille du joueur du PSG.

Pour le quatrième homme mis en examen, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu. Un mineur a également été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont douze mois assortis d’un sursis probatoire, pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours et vol aggravé, par le tribunal pour enfants en septembre dernier. Pour rappel, les voleurs étaient repartis à l’époque avec des sacs à mains de luxe et 2400 euros d’argent en liquide. Ils avaient laissé le père du Brésilien ainsi que ses deux sœurs, âgées de 14 et 16 ans, enfermés dans un dressing.

