Golden Boy 2025 : Ali Barat élu meilleur agent de l’année

À l’occasion du point presse organisé ce mardi à Turin par Tuttosport, Ali Barat, fondateur de l’agence Epic Sports, a été officiellement annoncé comme lauréat du prix du Meilleur Agent de l’année dans le cadre du Golden Boy 2025. Une distinction majeure pour le représentant iranien, dont l’influence ne cesse de grandir dans le football européen. Architecte discret de carrières en pleine ascension et fin stratège du marché, Barat s’est imposé ces dernières années comme l’un des intermédiaires les plus respectés et les plus écoutés du milieu, grâce à un travail de proximité avec ses joueurs et une vision moderne du métier d’agent. La rédaction de Foot Mercato l’avait d’ailleurs rencontré il y a quelques semaines.

Il recevra son trophée en décembre prochain, à Turin, lors de la grande cérémonie du Golden Boy, aux côtés des jeunes talents et dirigeants récompensés pour cette édition 2025. Un couronnement symbolique pour celui qui accompagne notamment l’explosion de plusieurs figures montantes du football européen, et qui incarne une nouvelle génération d’agents, portée sur la formation, la structuration de carrière et la représentation à long terme. C’est la deuxième fois en 3 ans qu’Ali Barat remporte le trophée, preuve d’un statut désormais incontournable sur la scène internationale.