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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Luis de la Fuente répond à la sortie de Deschamps sur l’arbitrage

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis de la Fuente @Maxppp
France 0-2 Espagne
winamax
1 2.50 N 3.05 2 3.10 bonus 100€

À l’issue de la demi-finale perdue par la France face à l’Espagne, Didier Deschamps n’a pas oublié de tacler l’arbitre de la rencontre. Une attaque qui peut sembler inappropriée tant les Bleus ont été en dessous de tout ce mardi soir à Dallas. Interrogé sur les plaintes de DD, Luis de la Fuente estime que la France n’a pas trop à se plaindre.

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«Quand les résultats ne suivent pas, on peut toujours trouver une excuse. Par moments, ce qui s’est passé aujourd’hui nous a rappelé le match contre l’Uruguay. Mais, si c’est comme le dit Deschamps, nous avons déjà connu cela auparavant. En effet, on nous a refusé un but. Je ne suis pas d’humeur à réfléchir. Nous avons connu des moments difficiles avec l’arbitrage. Cela nous a rappelé le match contre l’Uruguay. Il y a plusieurs actions où nous nous sentons lésés. L’arbitre s’est montré très indulgent face à de nombreux tacles. Nous avons déjà vécu une situation très désagréable contre l’Uruguay. Ce n’était pas juste… Cette indulgence… Ce que je demande, c’est que tout le monde s’améliore : l’arbitrage, le VAR», a-t-il confié en conférence de presse.

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