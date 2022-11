Coupe du Monde 2022, Argentine - Mexique : les mots fors du héros Lionel Messi après la victoire

L'Argentine a son sauveur et il s'appelle Lionel Messi. Auteur d'un but qu'il s'est créé tout seul et d'une passe décisive en fin de partie contre le Mexique (2-0), La Pulga a sauvé toute une nation de l'élimination en phases de poules de la Coupe du Monde. Élu homme du match de cet Argentine-Mexique par la FIFA et par notre rédaction, le capitaine de l'Albiceleste est actuellement salué par toute la presse sportive. Et au sortir de la rencontre, Lionel Messi a eu des mots forts pour la suite de la compétition.

«C'était comme une finale. C'était un match difficile pour nous, car le Mexique joue bien. Nous avons joué avec intensité en première mi-temps et en seconde mi-temps, nous nous sommes calmés et nous sommes redevenus nous-mêmes. Nous avons eu du mal lors du premier match, il y a beaucoup de facteurs négatifs. Même ainsi, ce n'était que deux matches différents. Nous savions que nous devions gagner aujourd'hui, que c'était le début d'une autre Coupe du monde pour nous, et nous savions comment le faire», a-t-il d'abord raconté, dans des propos relayés par la sélection argentine.

«Nous ne pouvons pas abandonner maintenant»

La déroute contre l'Arabie saoudite semble donc enfin digérée (1-2). Lionel Messi, qui avait déjà annoncé qu'il jouait «sûrement sa dernière Coupe du Monde», assure que le chemin est encore long pour la qualification et a appelé à la mobilisation générale de ses partenaires. Le tout en rassurant sur son état de forme. «J'ai eu une douleur à la cheville cette semaine, mais ce soir, ça a été. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant».

«Nous avons toutes les finales à jouer, nous ne pouvons pas faire d'erreur. Nous savions que la réponse du peuple serait telle, je pense que nous avons réussi, nous sommes ensemble main dans la main depuis longtemps», a ajouté l'attaquant du Paris Saint-Germain. Une prise de parole validée par le jeune espoir de la sélection et buteur pour la première fois avec son pays, pour le 2-0 : Enzo Fernandez «Ce groupe va représenter les Argentins de la meilleure façon qui soit. Nous voulons obtenir une victoire de plus, ce qui est très important pour nous». Le match contre la Pologne et déjà lancé dans ce groupe C et l'équipe de France, qui jouera le deuxième de ce groupe, suivra tout cela attentivement.