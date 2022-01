Chelsea : Thomas Tuchel salue la progression de Saul Niguez

Le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, a loué en conférence de presse les bonnes performances de son milieu de terrain Saul Niguez apres la victoire des Blues samedi en FA Cup face à Chesterfield (5-1). L’Espagnol a fait bonne impression durant ce match mais aussi mercredi dernier en League Cup face à Tottenham (2-0). Des performances du milieu de 27 ans qu’a salué le technicien allemand.

« Je pense que l'énorme pas en avant a été la performance contre Tottenham . C'est la même chose que Lewis Hall. Aujourd'hui, il (Saul Niguez) fait partie d'une équipe solide. Nous avons joué contre une équipe de cinquième division donc il ne faut pas s'enflammer aujourd'hui. Il a bien joué et il est plus confiant, il est en meilleure forme. Il a été patient et ça se voit. Il est plus ouvert, il comprend plus, il comprend mieux la langue. Il a beaucoup plus d'impact qu'il n'en avait au début. C'est très important, car je suis convaincu que nous avons besoin que chaque joueur soit compétitif tous les trois jours. » a déclaré l'ancien coach du PSG. Arrivé l’été dernier à Londres, Saul Niguez a disputé 13 matchs avec Chelsea.