Supercoupe d’Espagne : le beau geste de Vinicius et Carvajal envers Araújo

Habitués à des duels rugueux lors des précédents Clásicos, Vinicius et Ronald Araújo ont offert une image bien différente ce dimanche soir à Djeddah. Titulaire côté madrilène, le Brésilien a croisé la route de l’Uruguayen à la mi-temps, alors que ce dernier, longtemps éloigné des terrains pour des raisons personnelles, retrouvait tout juste le groupe barcelonais. Profitant de la pause, "Vini" est allé prendre des nouvelles de son adversaire, échangeant quelques mots dans un climat détendu, loin de l’intensité habituelle de leurs confrontations.

La suite après cette publicité

La scène, captée par les caméras, a marqué les esprits. Quelques secondes de discussion cordiale, ponctuées d’un geste amical du joueur du Real Madrid avant de regagner les vestiaires. Après la rencontre, Dani Carvajal a, lui aussi, tenu à s’adresser à Araújo selon Marca, s’enquérant de son état et échangeant brièvement avec lui. Une séquence forte, symbole d’un respect mutuel entre rivaux, qui restera comme l’une des images marquantes de ce Clásico. Pour rappel, le Real Madrid s’est incliné face au Barça sur le score de 3-2, avec encore une fois, un immense Raphinha.