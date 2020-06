Arsenal : négociations à venir avec Alexandre Lacazette

Du côté de l'Emirates Stadium, c'est un peu le flou concernant l'avenir du front de l'attaque d'Arsenal. La situation de Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), en fin de contrat en 2021, provoque des sueurs aux fans londoniens depuis plusieurs semaines alors que celle d'Alexandre Lacazette (29 ans) interroge. L'international français possède lui un bail courant jusqu'en 2022 mais suscite l'intérêt de l'Atlético de Madrid et pourrait se retrouver au cœur d'un échange avec Thomas Lemar.

ESPN explique que les Gunners ne veulent pas se retrouver dans la même situation que le Gabonais pour le Français dans un an. Pour cela, Arsenal devrait s'entretenir avec Alexandre Lacazette pour évoquer son avenir et discuter d'une éventuelle prolongation de contrat. Le média américain précise que l'ancien buteur de l'OL veut des garanties sur son futur rôle à jouer sous les ordres de Mikel Arteta alors que la pandémie de coronavirus a retardé les dossiers PEA et Lacazette de l'autre côté de la Manche. Pour le moment, tout porte à croire que l'un des deux attaquants d'Arsenal changera d'air cet été...