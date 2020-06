L'AS Monaco tient son directeur sportif !

Depuis près d'une année maintenant l'AS Monaco fait sans directeur sportif. En effet, depuis le départ de Michael Emenalo, qui avait fait les beaux jours de Chelsea, le club du Rocher s'en remet surtout à ses présidents pour s'occuper de la politique sportive. Mais, pour cette nouvelle saison, l'écurie de la Principauté compte bien faire les choses et a donc envie d'un nouvel homme fort pour épauler Robert Moreno, le coach portugais.

Les Monégasques ont donc multiplié les pistes. On a entendu parler de John Williams, le directeur sportif d'Amiens, mais aussi d'Olivier Pickeu, l'ex-manager d'Angers, licencié pour faute grave et surtout pisté par l'Olympique de Marseille. Ce ne sera, a priori, aucun des deux. Selon les informations de L'Équipe, les Asémistes se dirigeraient plutôt vers un homme britannique bien connu du côté de chez nos amis allemands. Et cela devrait être finalisé dans les jours qui viennent !

Paul Mitchell doit se libérer de son contrat

En effet, le quotidien explique que l'ASM a mis le grappin sur Paul Mitchell, actuellement en poste à Leipzig et qui est le directeur de la stratégie de Red Bull. Il reste deux choses à faire : terminer les négociations et ensuite que Mitchell, qui est un ancien défenseur, se libère de son ultime année de contrat. Ce qui n'a pas l'air d'être un problème selon le club de la Principauté. Âgé de 38 ans, Paul Mitchell devrait donc découvrir l'Hexagone.

Paul Mitchell a une énorme cote en Angleterre puisqu'il a deux excellentes réussites à son actif. La première avec Southampton, club qui a réussi à s'inscrire dans la durée en Premier League, puis avec le Tottenham de Mauricio Pochettino, qu'il a suivi chez les Spurs. Mitchell est un directeur sportif reconnu en Europe et devrait donc faire beaucoup de bien à l'AS Monaco et à son entraîneur, qui paraissait un peu seul ses derniers temps, Robert Moreno.