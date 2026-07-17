Hamed Junior Traoré quitte déjà Marseille et file au Genoa

Après le départ acté de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, un nouveau joueur s’en va de Marseille. C’est désormais officiel : Hamed Junior Traoré quitte l’Olympique de Marseille et s’engage avec le Genoa. Comme nous vous le révélions sur notre site il y a quelques jours, un accord avait été trouvé entre les deux formations pour un départ de l’international ivoirien vers le club italien. Le milieu offensif de 26 ans rejoint ainsi la Serie A dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros. Une opération qui permet à l’OM de poursuivre son dégraissage estival, tout en libérant une partie de sa masse salariale après les sanctions infligées par la DNCG en début de mercato.

La suite après cette publicité

Arrivé à Marseille l’été dernier en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré n’aura finalement passé qu’une seule saison sous le maillot olympien. Recruté après une belle période du côté de l’AJ Auxerre, où il avait retrouvé du rythme et de l’efficacité, l’Ivoirien n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement sur la Canebière. Freiné par plusieurs blessures, il n’a disputé que 19 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM, pour un bilan de trois buts et deux passes décisives, des statistiques insuffisantes pour convaincre la direction marseillaise de miser sur lui pour l’exercice 2026-2027.

Hamed Junior Traoré retrouve la Serie A

« Le Genoa CFC annonce avoir finalisé l’acquisition des droits sur les performances du milieu offensif Hamed Junior Traorè, en provenance de l’Olympique de Marseille, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Né le 16 février 2000, Hamed compte 18 buts et 13 passes décisives en 149 matchs de Serie A, 12 buts et 3 passes décisives en 39 matchs de Ligue 1, et 1 passe décisive en 11 matchs de Premier League. », indique le club italien dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Avec ce nouveau défi au Genoa, Hamed Junior Traoré retrouve un championnat qu’il connaît parfaitement et dans lequel il s’était révélé. Avant son passage en Premier League avec Bournemouth puis son aventure à Marseille, le joueur avait déjà porté les couleurs d’Empoli, de Sassuolo et de Naples en Serie A. Le club italien espère désormais relancer un joueur qui avait montré de belles qualités techniques et offensives avant de connaître une saison plus compliquée en France.