Jadon Sancho dans le viseur d’un surprenant club

Toujours sans club depuis son départ de Manchester United, Jadon Sancho pourrait rebondir à Dubaï. Selon les informations du Mirror, les Arabian Falcons préparent une proposition pour tenter de convaincre l’ailier anglais de 26 ans de rejoindre leur ambitieux projet. Le club est entraîné par l’ancien international anglais Jonjo Shelvey et compte également dans ses rangs Danny Simpson, champion d’Angleterre avec Leicester en 2016 et aujourd’hui entraîneur-joueur, ainsi que Ravel Morrison, récemment nommé capitaine. Libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United en juin, Sancho n’a pas été conservé par Aston Villa après son prêt de la saison dernière. Les Falcons espèrent désormais profiter de sa situation et comptent approcher plusieurs joueurs de renom actuellement libres.

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Acheté 85 millions d’Euros par Manchester United au Borussia Dortmund en 2021, Sancho a connu une trajectoire mouvementée ces dernières années. Il est retourné en prêt à Dortmund en janvier 2024 et a disputé la finale de la Ligue des Champions, avant de rejoindre Chelsea la saison suivante et d’y remporter la Ligue Europa Conférence. Après l’échec de son transfert définitif chez les Blues, il a été prêté à Aston Villa, avec qui il a inscrit un but et délivré trois passes décisives en 39 apparitions tout en remportant la Ligue Europa. La Fiorentina, l’AS Roma ou encore Palmeiras ont été associés à son nom sans qu’aucune opération n’aboutisse. Les Arabian Falcons veulent désormais profiter de l’occasion pour attirer l’ancien international anglais à Dubaï, où il pourrait donner une nouvelle orientation à sa carrière.