Real Madrid : les dessous de l’invraisemblable erreur de diagnostic sur le genou de Kylian Mbappé

C’est le genre d’histoire qui reste dans les annales du foot. Et qui a coûté leur poste à quelques personnes dans la cellule médicale du Real Madrid. Il faut dire que se tromper de genou à soigner, c’est peut-être inédit à ce niveau-là (on ne sait pas toujours tout). On apprenait de la bouche de Daniel Riolo ces dernières heures que lorsque Kylian Mbappé s’est blessé au genou face au Celte de Vigo au début du mois de décembre, les médecins du club l’ont ausculté sur la mauvaise jambe… «Le Real Madrid, dans son diagnostic initial, s’est trompé de genou. Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné son genou droit», confirmait la Cope ce mardi.

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The Athletic confirme également l’information détaillant même le problème. Ils ont fait passer une IRM à l’attaquant sur l’autre genou. Forcément, aucun problème n’y a été détecté mais il y avait bien une douleur quelque part. Mbappé a tout de même manqué les quelques matchs suivants, avant d’effectuer son retour en janvier à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne, toujours diminué par les douleurs de son genou non soigné. Il aurait pu aggraver sa situation. Par chance, rien ne s’est produit si ce n’est que son corps l’a contraint à s’arrêter à nouveau. Logique…

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Un défaut de communication propice aux rumeurs

Cette fois, il a dû faire une croix sur les 5 rencontres suivantes, entre le 21 février et le 16 mars avec diverses retours prononcés ici et là. Trois semaines été évoquées, puis deux mois, pour s’arrêter sur quatre semaines. Une intervention chirurgicale a même été avancée dans les médias. Il faut dire que le Real Madrid a manqué de transparence dans sa communication, ce que reconnaissait le joueur ces dernières heures. Mais comment avouer une erreur que même un collégien aurait évitée ? «Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude.»

C’est finalement à Paris que le champion du monde a obtenu de bonnes réponses. Durant sa convalescence, il est allé consulter le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, et c’est après ce point médical qu’il a été décidé «un protocole de remise en forme et de muscu». Le médecin français a d’ailleurs été étonné de constater qu’aucun examen clinique n’a pas été réalisé, en plus de cette histoire d’IRM, affirme ce soir Riolo sur RMC. L’opération a été écartée et le Madrilène a même pu reprendre doucement la compétition le week-end dernier. Il est désormais pleinement engagé avec l’équipe de France pour affronter cette trêve internationale avec le Brésil et la Colombie en ligne de mire. «C’est derrière moi, j’étais dans un protocole où je voulais recommencer à jouer doucement avec l’envie de jouer qui était là, j’espère que je vais pouvoir jouer pendant cette trêve (internationale) et recommencer à être décisif», expliquait-il ces dernières heures, reconnaissant tout de même au passage avoir ressenti «beaucoup de frustration, de colère et de l’inquiétude».