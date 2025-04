Corentin Tolisso : «un de mes meilleurs moments à l’OL»

Après la défaite cruelle de l’OL face à Manchester United (5-4) en Ligue Europa, Corentin Tolisso a essayé de trouver les bons mots. Il a tenu à féliciter les supporter rhodaniens, qui ont mis l’ambiance comme jamais à Old Trafford.

La suite après cette publicité

Les supporters n’ont jamais lâché. «Même à 2-2, on les sentait vraiment fébriles. Notre public était extraordinaire. Même quand j’ai été dans les tribunes, qu’il y avait 3-2, puis 4-2 pour nous, je les entendais. Franchement, je pense que c’était l’un de mes meilleurs moments à l’Olympique Lyonnais de voir le public en feu comme ça et chanter à l’unisson. On n’a pas réussi à leur rendre ce qu’ils méritaient. Ils ont fait beaucoup de route. Je pense qu’on méritait mieux.» Le message est passé…