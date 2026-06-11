Maroc : la réaction d’Abde Ez après sa blessure

C’est un énorme coup dur pour le Maroc. Offensif le plus en forme cette saison avec une année pleine du côté du Betis, Abde Ez espérait bien réaliser une grande Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas. Surtout qu’il semblait être un élément indispensable du système de Mohamed Ouahbi. Mais face à la Norvège, il a cédé sa place sur blessure et le verdict est tombé : il souffre d’une entorse du genou et est forfait pour le Mondial. Il a été remplacé par Amine Sbai.

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Sur son compte Instagram, l’attaquant du Betis est sorti du silence. «Je voulais d’abord remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages de soutien et d’affection ces derniers jours. Manquer un tournoi aussi important est un coup très dur, et je ne vais pas prétendre que cela ne fait pas mal. Mais dans les moments difficiles, la foi, la patience et la gratitude prennent encore plus de valeur. Alhamdoulillah pour tout. Ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas abandonner. Je vais travailler chaque jour, avec encore plus de détermination et d’enthousiasme que jamais, pour revenir meilleur et plus fort. Je souhaite également toute la réussite du monde à notre sélection nationale. Je suis convaincu qu’ils feront tout leur possible pour représenter notre pays avec fierté. J’appelle tous les Marocains à rester unis derrière eux et à les soutenir à chaque étape. Merci d’être toujours là. Alhamdoulillah et vive le Maroc.»