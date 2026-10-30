Cristiano Ronaldo : pourquoi son compteur de buts fait polémique après son nouveau triplé

Cristiano Ronaldo continue de se rapprocher de la barre mythique des 1000 buts en carrière, mais une question fait désormais débat : combien de réalisations compte-t-il réellement ? Auteur d’un triplé ce jeudi lors de la victoire d’Al-Nassr face à Al-Kholood (5-3), l’attaquant portugais de 41 ans affiche désormais 984 ou 985 buts selon les sources. Une différence qui peut sembler anodine, mais qui prend une importance particulière à l’approche de ce record historique. À l’origine de cette incertitude, une réalisation inscrite le 23 octobre dernier face à Al-Faysaly (3-1). Sur un coup franc tiré par João Félix, Ronaldo avait célébré un but de la tête, qu’il considérait alors comme le 982e de sa carrière. Problème : les images ne permettent pas de déterminer avec certitude si le Portugais a réellement touché le ballon ou si celui-ci a été dévié dans ses propres filets par le défenseur brésilien Andrei Girotto.

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Cristiano Ronaldo goal number 982 ⚽️ https://t.co/4yV8r6iJMY — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 23, 2026

Cette action divise aujourd’hui les organismes chargés de comptabiliser les statistiques. Pour la Saudi Pro League et Al-Nassr, aucun doute : le but appartient bien à Cristiano Ronaldo, ce qui porte son total à 985 réalisations après son triplé de jeudi. En revanche, le site spécialisé Transfermarkt attribue cette action à un but contre son camp d’Andrei Girotto et comptabilise donc 984 buts pour le quintuple Ballon d’Or. Une situation assez particulière pour le Portugais, qui a toujours insisté sur la traçabilité de ses exploits, contrairement à certains anciens joueurs comme Pelé, dont les décomptes incluaient parfois des rencontres de jeunes ou des matchs non officiels. « Tous mes buts sont filmés. Et moi, j’ai des preuves », avait notamment affirmé Ronaldo. Qu’il lui reste 15 ou 16 buts à inscrire, l’ancien attaquant du Real Madrid n’a jamais été aussi proche de son objectif des 1000 réalisations.