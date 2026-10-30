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Cristiano Ronaldo : pourquoi son compteur de buts fait polémique après son nouveau triplé

Par Sasha Nahon
2 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp

Cristiano Ronaldo continue de se rapprocher de la barre mythique des 1000 buts en carrière, mais une question fait désormais débat : combien de réalisations compte-t-il réellement ? Auteur d’un triplé ce jeudi lors de la victoire d’Al-Nassr face à Al-Kholood (5-3), l’attaquant portugais de 41 ans affiche désormais 984 ou 985 buts selon les sources. Une différence qui peut sembler anodine, mais qui prend une importance particulière à l’approche de ce record historique. À l’origine de cette incertitude, une réalisation inscrite le 23 octobre dernier face à Al-Faysaly (3-1). Sur un coup franc tiré par João Félix, Ronaldo avait célébré un but de la tête, qu’il considérait alors comme le 982e de sa carrière. Problème : les images ne permettent pas de déterminer avec certitude si le Portugais a réellement touché le ballon ou si celui-ci a été dévié dans ses propres filets par le défenseur brésilien Andrei Girotto.

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Cette action divise aujourd’hui les organismes chargés de comptabiliser les statistiques. Pour la Saudi Pro League et Al-Nassr, aucun doute : le but appartient bien à Cristiano Ronaldo, ce qui porte son total à 985 réalisations après son triplé de jeudi. En revanche, le site spécialisé Transfermarkt attribue cette action à un but contre son camp d’Andrei Girotto et comptabilise donc 984 buts pour le quintuple Ballon d’Or. Une situation assez particulière pour le Portugais, qui a toujours insisté sur la traçabilité de ses exploits, contrairement à certains anciens joueurs comme Pelé, dont les décomptes incluaient parfois des rencontres de jeunes ou des matchs non officiels. « Tous mes buts sont filmés. Et moi, j’ai des preuves », avait notamment affirmé Ronaldo. Qu’il lui reste 15 ou 16 buts à inscrire, l’ancien attaquant du Real Madrid n’a jamais été aussi proche de son objectif des 1000 réalisations.

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