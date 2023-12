Le Brésil se déchaîne sur Neymar

La croisière s’amuse. Depuis mardi, Neymar a embarqué à bord du MSC Preziosa à Santos. Un paquebot sur lequel le joueur de 31 ans organise une croisière de trois jours sur les bords des côtes brésiliennes. Ce jeudi, UOL a d’ailleurs détaillé le programme de ce voyage organisé par Ney et son entourage. Plusieurs artistes ont été invités à participer à cette grande fête et se produiront, comme Péricles, Belo, Suel et MC Livinho. De son côté, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qu’on a vu participer aux festivités, continue de soigner sa blessure au genou.

Neymar se soigne même pendant sa croisière

"Comment Neymar se débarrasse de ses béquilles et soigne son genou sur un bateau…", a titré UOL ce jeudi avant d’ajouter : «Neymar est en haute mer. La star n’a pas changé d’itinéraire et passera les trois prochains jours sur un bateau le long des côtes brésiliennes. Mais les soins après une opération au genou gauche se poursuivent, d’autant plus que le milieu offensif a montré des progrès ces dernières semaines. Le joueur est monté à bord du navire en utilisant une seule béquille et non plus la paire, adoptée après une déchirure des ligaments du genou gauche, lors de la défaite de l’équipe brésilienne face à l’Uruguay, en octobre.»

Le média brésilien poursuit : «ces derniers jours, Neymar s’était déjà présenté avec une seule béquille et avait également publié des vidéos dans lesquelles il hurlait de douleur lors d’un travail de physiothérapie. Neymar a emmené le matériel de physiothérapie à bord du navire. Concrètement, elle réalise la compression et la glace sur place. L’utilisation dans les clubs est courante.» Si Ney continue donc de se soigner, son attitude ne passe pas du tout au Brésil où les critiques sont nombreuses et assassines. UOL ne l’a d’ailleurs pas ménagé.

La presse brésilienne n’en peut plus

«Un gars (Neymar) qui part en croisière alors qu’il se remet d’une blessure ? En ce moment, c’est une pop star. Il va passer le réveillon du Nouvel An en pop star et non en athlète professionnel», a lancé un chroniquer d’UOL. Sur SporTV, il a également pris cher. «Il a choisi de ne pas être un joueur de haut niveau. Si nous parlons de qualité technique, Ney pourrait jouer pour n’importe quelle équipe du monde. Lors de la Coupe du monde, il était l’un des meilleurs au monde, contre la Croatie, il a marqué un but emblématique, mais les choses ont changé très vite : sa grave blessure, son âge…»

Un journaliste présent en plateau a ajouté : «le problème de Neymar n’est pas sa blessure, il a choisi de jouer en Arabie saoudite.» Au Brésil, son choix de carrière ne semble toujours pas passer. Le fait qu’il ait préféré l’argent à un projet sportif, selon les médias, est un gros problème. Et son attitude n’arrange rien. Pointé du doigt pour son hygiène de vie ou encore ses relations adultérines, Neymar, qui a reçu l’autorisation de ses médecins pour voyager, fait parler de lui pour sa croisière alors qu’il est en pleine rééducation.