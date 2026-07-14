FC Barcelone : énorme tuile pour Frenkie de Jong !

La pré-saison du FC Barcelone a démarré lundi, et Hansi Flick vient déjà de recevoir une très mauvaise nouvelle. Effectivement, Frenkie de Jong, légèrement touché au genou lors de la Coupe du Monde 2026 avec la sélection néerlandaise, a passé les traditionnels tests médicaux d’avant-saison dans la journée de lundi.

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Et les nouvelles sont assez mauvaises, puisque les médecins du club lui ont diagnostiqué une blessure au genou, comme le révèle le journal Marca. Le diagnostic final n’est pas encore vraiment connu, et le joueur passera de nouveaux tests dans les prochains jours, mais il s’agit d’une blessure importante, et au sein du club, on est très inquiet.

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Premier coup dur de l’été

Le média évoque ainsi une durée d’absence de quatre mois pour le joueur formé à l’Ajax, qui reviendrait donc à la compétition à la mi-novembre. Il manquerait ainsi toute la pré-saison et les premiers mois de compétition. Un coup dur pour le Barça, mais surtout pour De Jong, qui a beaucoup de choses à prouver, et qui a reculé dans la hiérarchie des milieux du Barça ces derniers mois.

Entre le retour de Gavi et la confirmation du talent de Marc Bernal, le Néerlandais n’est effectivement plus un joueur considéré comme titulaire indiscutable par Hansi Flick. En loupant le début de la saison, il n’aura pas l’opportunité de montrer qu’il peut être un joueur majeur des Blaugranas. C’est aussi un potentiel coup dur d’un point de vue mercato pour le Barça, puisque si certaines rumeurs évoquaient un possible départ et donc une grosse offre à venir sur la table des Catalans, cette blessure met fin à toute possible vente. L’été commence mal à Barcelone…