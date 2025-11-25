Manchester United : Ruben Amorim tire encore la sonnette d’alarme !

Un nouveau coup d’arrêt. Voilà comment l’on pourrait décrypter la rencontre du lundi soir entre Manchester United et Everton. Invaincus depuis cinq rencontres en Premier League, les Red Devils ont chuté à nouveau ce lundi face à des Toffees (0-1) pourtant rapidement réduits à dix suite à l’expulsion controversée d’Idrissa Gana Gueye, qui a voulu en découdre avec son partenaire. Une défaite d’autant plus frustrante que les coéquipiers de Bryan Mbeumo évoluaient à domicile où ils n’avaient plus perdu depuis le 18 août et une défaite inaugurale face à Arsenal.

La suite après cette publicité

Forcément, perdre dans ces conditions provoque un tollé en Angleterre. Alors que The Telegraph parle d’une "défaite cuisante" qui "ridiculise le renouveau de Manchester United", le Daily Mail donne la parole à un Gary Neville particulièrement véhément envers son club fétiche quand The Sun parle de gifle au visage. Vous l’aurez compris, personne ne manque d’égratigner Manchester United ce mardi matin malgré une période de résultats intéressants. Pourtant, factuellement, United n’a remporté aucun de ses trois derniers matches de championnat et fait du surplace au classement.

Ruben Amorim craint le pire

Dixième au classement, Manchester United inquiète forcément Ruben Amorim. N’hésitant pas à tirer la sonnette d’alarme depuis son arrivée il y a un, le coach portugais a encore fait part de ses craintes après la rencontre : «j’ai peur de revivre les mêmes difficultés que la saison dernière, c’est ce qui m’inquiète le plus. Nous devons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble. Les joueurs font de leur mieux, mais nous devons faire mieux. Au vu des résultats du week-end, nous devrions aborder la rencontre avec une motivation différente. C’est mon sentiment. Ils étaient la meilleure équipe. Nous méritions de perdre. Vingt minutes de jeu, carton rouge pour l’adversaire. Il nous faut absolument gagner ce match à onze contre dix.»

La suite après cette publicité

Visiblement conscient que son équipe a encore du travail avant d’atteindre le niveau auquel elle est attendue, l’entraîneur de 40 ans s’est encore montré virulent contre sa propre équipe en affirmant même qu’il était déçu du manque de progression réel de cette dernière : «peu importe si l’on joue bien, si l’on fait de bonnes passes, ce qui compte, c’est le ressenti. Old Trafford était là, on nous disait qu’on était tous là pour nous aider à franchir un cap, et je sentais que nous n’étions pas prêts. Encore une fois, ces cinq dernières semaines, tout le monde encense nos progrès. Je répète toujours la même chose. Nous sommes encore loin du niveau que nous devrions atteindre dans ce club.» Vous l’aurez compris, Manchester United est encore loin d’être sorti de la crise.