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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Deschamps confirme le forfait de Marcus Thuram contre la Suède

Par Kevin Massampu
1 min.
Rayan Cherki Marcus Thuram @Maxppp
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France Suède
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À la veille du 16e de finale face à la Suède, Didier Deschamps a été interrogé en conférence de presse sur les absences de Marcus Thuram et N’Golo Kanté à l’entraînement. Le technicien français a confirmé le forfait de l’attaquant de l’Inter Milan, tandis que le joueur de Fenerbahçe est encore incertain.

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« Marcus, non. Il a un petit souci musculaire. N’Golo ? Ce n’est pas musculaire, mais c’est probable que ce soit peut-être juste pour demain. Je ne l’ai pas vu encore depuis hier, je ne l’ai pas vu ce matin. On va aménager s’il le faut. Marcus, non. Pour NG, à voir entre aujourd’hui et demain », a indiqué Deschamps devant la presse.

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