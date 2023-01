Coupe du Roi : l’Atlético de Madrid s’offre Levante, le Real Betis, tenant du titre, éliminé par Osasuna

Il y avait de la Coupe du Roi ce mercredi soir avec des 8es de finale. L’Atlético de Madrid se déplaçait sur la pelouse de Levante. Les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont assuré la qualification, non sans mal, en s’imposant (2-0). La différence a été faite en seconde période. Alvaro Morata ouvrait d’abord le score (54e) avant que Marcos Llorente, passeur sur le premier but, ne scelle la victoire des siens en fin de match (90e). Dans l’autre rencontre, le Betis Séville, tout juste éliminé de la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite, était de retour à domicile pour affronter Osasuna.

Comme il y a 6 jours face au Barça, les Sévillans sont allés jusqu’aux prolongations. Après l’ouverture du score de Carvalho (63e), le Betis, qui pensait se qualifier, concédait l’égalisation dans les ultimes secondes par David Garcia (90e). En prolongation, les Verdiblancos parvenait à reprendre l’avantage grâce au but de l’ancien Bordelais Youssouf Sabaly (103e). Mais seulement 17 secondes après le coup d’envoi de la deuxième période de la prolongation, Osasuna égalisait à nouveau par l’intermédiaire de Ruben Garcia cette fois-ci (105e). La décision s’est jouée aux tirs au but et c’est Osasuna qui se qualifie pour les quarts de finale (2-2, 4 t.a.b. à 2).

