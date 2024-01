Kylian Mbappé crée une énorme scission à Madrid

« Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire ». Tels étaient les propos de Kylian Mbappé après le Trophée des Champions, remporté face au TFC.

Des propos amplement relayés de l’autre côté des Pyrénées, où l’avenir du Bondynois continue de remplir des pages et des pages de journaux, en plus d’offrir des heures de débats interminables à la radio ou à la télévision. Seulement, et c’est compréhensible, beaucoup commencent à en avoir marre. Et au sein du madridismo, il y a deux tendances qui commencent à se dégager et à créer une forte scission entre pro-Mbappé et anti-Mbappé. Des avis qui se polarisent et qui sont bien illustrés dans le quotidien Marca ce dimanche.

« Le problème, il est pour le PSG et pour Mbappé. Les choses ont changé à Madrid. Il y a une grosse harmonie au club et personne ne sait ce qui pourrait se passer avec Mbappé au quotidien. […] La stratégie du Real Madrid a oublié Mbappé depuis longtemps », peut-on par exemple lire dans une colonne d’opinion du journaliste José Felix Diaz. « Le Real Madrid, un club et une équipe qui vivent heureux sans l’attaquant (Mbappé, NDLR), qui n’est plus une urgence », peut-on lire, allant donc dans cette tendance qui tient à expliquer que les Merengues n’ont pas besoin du Bondynois, contrairement à d’autres étés.

D’autres en revanche, estiment que le Real Madrid va tout de même tout faire pour Mbappé, et qu’il est nécessaire. Dans un autre article d’opinion du journal, on peut par exemple lire la déclaration suivante : « je dois écouter des collègues dire que le Real Madrid n’a pas besoin de Mbappé et je ne suis pas d’accord avec eux. Mbappé et Haaland sont les meilleurs attaquants du monde et il n’y a pas une équipe sur terre qui en refuserait un s’il était abordable. […] Avec Vinicius, Mbappé et Rodrygo, le Real Madrid aurait une attaque redoutable. Pour moi c’est téméraire de dire que le Real Madrid n’en a pas besoin ». Vous l’aurez compris, les avis divergent…