JT Foot Mercato : l'OM n'a pas fini son mercato

La suite après cette publicité

Des départs sont possibles à Marseille

Annoncé d'abord à Lorient, puis à Leeds et pour finir à Nice, Pablo Longoria n'a toujours pas trouvé de porte de sortie à Bamba Dieng. Le Sénégalais aurait pu filer du côté de la Belgique, pays dans lequel le marché reste encore ouvert, sauf qu'il a refusé catégoriquement de rejoindre le Royal Antwerp. Le joueur de 22 ans veut désormais s'imposer avec l’Olympique de Marseille malgré le fait qu'il ne soit pas inscrit sur les listes de l'UEFA pour disputer la Ligue des champions. Un autre joueur sera privé de cette compétition, il s'agit de Cédric Bakambu, qui doit se contenter d'un second rôle dans la hiérarchie des attaquants de l'OM. Un départ est donc toujours envisageable pour lui et, selon nos informations, le Fenerbahçe s'active en coulisses pour tenter de recruter le Congolais dans les derniers jours du mercato turc qui se termine le 8 septembre. Pour l'instant, l'attaquant n'envisage pas de rejoindre la Turquie.

Kylian Mbappé ne ferme pas la porte au Real Madrid

Dans un entretien publié ce mardi par le New York Times, Kylian Mbappé a fait des confidences surréalistes sur sa prolongation au Paris Saint-Germain. Tout d'abord, le président de la République, Emmanuel Macron, aurait tout fait pour que le natif de Bondy reste en France. Le joueur a aussi insisté sur le fait qu'il n'avait pas prolongé à Paris pour des raisons économiques et qu'il n'avait pas d'influence directe sur le mercato du PSG alors que certaines rumeurs affirmaient qu'il avait un rôle décisionnaire sur les choix sportifs du club. Enfin, une autre de ses sorties médiatiques a encore fait grand bruit puisque le champion du monde ne ferme toujours pas la porte au Real Madrid. Un journaliste lui a demandé s'il se voyait porter la tunique blanche un jour, il lui a répondu : « Vous ne savez jamais ce qu’il va se passer. Je n’ai jamais joué là-bas, mais on dirait que c’est ma maison ou quelque chose comme ça. ». L'avenir du prodige à Paris demeure donc encore incertain.

Le Barça cherche encore un latéral droit

D'après Sport, le latéral droit brésilien de Monaco, Vanderson, est un profil qui intéresserait les dirigeants blaugranas. C'est simple, Sergi Roberto a prolongé d'une année, Hector Bellerin n'a signé qu'un an et Sergiño Dest est prêté le temps d'une saison à l'AC Milan. Barcelone cherche donc un renfort sur le long terme pour occuper le poste de latéral droit. Vanderson serait l'une des pistes du Barça, on le rappelle le joueur n'a que 21 ans mais il faudra sortir le portefeuille si les dirigeants espagnols veulent se l'offrir puisque les Monégasques ont fixé l'ouverture des enchères aux alentours des 60 M€.