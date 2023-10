Liverpool - Everton : les compositions officielles

La trêve internationale désormais terminée, place au retour de la Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Liverpool accueille dans son antre mythique d’Anfield, Everton, pour le compte de la 9ème journée de championnat d’Angleterre. Une rencontre très attendue dans le Royaume entre deux formations rivales, déterminées à briller et remporter ce derby de la Mersey ô combien capital. Quatrièmes de Premier League (17pts), mais tenus en échec face à Brighton lors de leur dernière sortie en PL (2-2), les Reds espèrent retrouver le chemin de la victoire devant leur public afin de raccrocher le wagon de tête du championnat. En face, les Toffees (16e, 7pts), en grande difficulté sur la scène nationale comme la saison dernière, tenteront d’enchaîner après leur succès probant obtenu face à Bournemouth (3-0) juste avant la trêve.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 13h30. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Jürgen klopp a décidé d’opter pour son traditionnel schéma tactique organisé en 4-3-3. Sans grande surprise, Ibrahima Konaté, de retour de la sélection tricolore, est aligné en défense centrale avec Virgil van Djik, tandis que Trent Alexander-Arnold et Kostas Tsimikas occupent les postes de latéraux. Le milieu de terrain est composé de Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch. Enfin, Luis Diaz, Mohamed Salah et Diogo Jota sont titulaires en attaque. Du côté des visiteurs, Sean Dyche a tranché et aligne pour cette confrontation un système organisé en 4-4-1-1. La pointe de l’attaque est occupée par Dominic Calvert-Lewin, soutenu par Abdoulaye Doucouré.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas - Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch - Salah, Jota, Diaz.

Everton : Pickford - Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko - Harrison, Garner, Onana, McNeil - Doucouré - Calvert-Lewin.