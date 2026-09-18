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Ligue 2

Ligue 2 : Reims et Montpellier se neutralisent, victoire spectaculaire de Nancy à Rodez, Dijon s’impose à Annecy

Par Samuel Zemour
1 min.
Rodez vs. Annecy @Maxppp

Reims et Montpellier n’ont pas réussi à se départager dans l’une des principales affiches de cette 7e journée de Ligue 2. Malgré l’ouverture du score de Mukiele, Fofana a égalisé dans la foulée en première période (1-1). Un résultat qui permet aux Rémois de consolider provisoirement leur 2e place avec 13 points, derrière le leader Saint-Étienne, tandis que Montpellier reste bien installé sur le podium. Mais le spectacle était surtout au rendez-vous entre Rodez et Nancy. Dans un match complètement fou où les deux équipes ont mené au score, les Nancéiens se sont imposés 4-3 et réalisent une superbe opération au classement en grimpant provisoirement à la 5e place, alors que Rodez reste bloqué dans la seconde partie de tableau.

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Dans les autres rencontres, Dijon a décroché une précieuse victoire à Annecy (2-1) et remonte provisoirement dans la première moitié du classement, à hauteur de Metz, tandis qu’Annecy reste au sixième rang. Sochaux conserve également sa place dans le haut de tableau avec 10 points après son nul à Laval (1-1), qui reste englué dans la zone rouge. Pau se donne de l’air grâce à son succès contre Dunkerque (2-0) et revient à la 11e place, tandis que Clermont ne gagne toujours pas, mais a arraché le nul à Grenoble pour rester hors de la zone rouge (1-1). Pour le reste de cette 7e journée, Saint-Étienne, le Red Star, Metz ou Guingamp, doivent encore jouer.

Pub. le - MAJ le
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