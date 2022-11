CdM, Argentine : Lionel Messi s'est entraîné à l'écart

La suite après cette publicité

Citée parmi les favoris de cette Coupe du monde 2022, la sélection albiceleste, placée dans le groupe C du tournoi, en compagnie de l’Arabie Saoudite, du Mexique et de la Pologne, a la voie dégagée pour accéder aux huitièmes, où elle pourrait d’ailleurs retrouver les Bleus quatre ans plus tard si ces derniers finissent deuxièmes de leur poule. Avant d'envisager de telles retrouvailles, l'Argentine, pas épargnée par les blessures, débutera son Mondial contre l'Arabie saoudite, mardi prochain.

En attendant, les hommes de Lionel Scaloni se sont entraînés à l'université du Qatar, leur camp de base durant le tournoi, devant près de 400 journalistes venus du monde entier. Une séance à laquelle Lionel Messi n'a pas participé. L'attaquant du PSG a effectué du travail en salle à quatre jours du premier match des siens. Selon la presse argentine, il n'y a toutefois aucune inquiétude à avoir quant à l'état de santé de la Pulga.