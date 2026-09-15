LdC : l’UEFA annonce les villes hôtes des finales 2028 et 2029

L’UEFA a tranché pour ses prochaines grandes finales européennes. Réuni ce mardi à Thessalonique, en Grèce, le comité exécutif de l’instance européenne a désigné Munich pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2028. Une décision sans grande surprise puisque l’enceinte munichoise était la seule candidate en lice pour organiser l’événement.

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Pour l’édition 2029, la finale de la Ligue des Champions se disputera au Camp Nou. L’antre du FC Barcelone était donné favori face à Wembley et a finalement obtenu les faveurs de l’UEFA. À noter que l’instance a également attribué l’organisation de la finale de la Ligue des Champions féminine 2028 en France. Ce sera au Groupama Stadium, à Décines. En ce qui concerne la Supercoupe d’Europe, la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam accueillera la finale 2027 tandis que celle de 2028 aura lieu à l’Astana Arena au Kazakhstan.