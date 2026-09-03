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Ligue 1

Le PSG veut prolonger Kvaratskhelia avant les résultats du Ballon d’Or…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia, buteur hier contre Aston Villa @Maxppp

Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2025, en échange de 70 M€, Khvicha Kvaratskhelia est immédiatement devenu un atout majeur de Luis Enrique (28 buts, 19 passes décisives en 84 matches). Mais depuis la saison dernière, il a passé un cap grâce à son rôle essentiel dans la conquête de la deuxième Ligue des Champions consécutive du club de la capitale (10 buts, 7 passes décisives en 16 matches). Jouer-clé des Rouge et Bleu, l’international géorgien (50 sélections, 23 buts) âgé de 25 ans est donc devenu un dossier prioritaire pour le PSG.

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L’Équipe explique qu’après le dossier des prolongations d’Ousmane Dembélé et de Luis Enrique, Paris veut s’atteler à verrouiller le contrat de « Kvara ». Lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2029, le numéro 7 n’est pas un cas urgent, mais le quotidien explique que le PSG aimerait boucler une prolongation assez rapidement. Alors qu’un accord est jugé « très probable », le journal assure que les champions d’Europe veulent finaliser l’affaire avant les résultats du Ballon d’Or, afin de ne pas compliquer les tractations si jamais Kvaratskhelia est sacré…

Pub. le - MAJ le
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