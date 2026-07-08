Monaco : ça chauffe pour Mohamed-Ali Cho

Référence internationale dans le développement de jeunes joueurs à fort potentiel, Monaco reste fidèle à son ADN. Les premiers mouvements du mercato monégasque cet été s’inscrivent à l’évidence dans cette logique : Mathys Detourbet (19 ans) est arrivé de Manchester City sous la forme d’un prêt, Sadibou Sané (22 ans) a débarqué de Metz, le latéral Nazinho (22 ans) est arrivé en provenance du Cercle Bruges, tandis que le grand espoir Aymen Assab (17 ans) est arrivé libre après la fin de son contrat au PSG.

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Même Ansu Fati, dont le statut diffère toutefois en raison de la réputation qui l’accompagnait au FC Barcelone, n’a que 23 ans aujourd’hui. Il ne sera a priori pas le dernier renfort offensif de l’été, puisque l’ASM prépare en parallèle la succession de Folarin Balogun. Nous vous révélions ces derniers jours que l’Auxerrois Lassine Sinayoko et le Nantais Matthis Abline étaient notamment courtisés.

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Il arriverait pour remplacer d’Akliouche

Selon nos informations, Monaco pousse également en coulisses pour la venue d’un autre espoir français : Mohamed-Ali Cho. L’intérêt est plus que concret, il est même brûlant. Des discussions sont actuellement menées dans ce sens. Aujourd’hui, Nice a l’obligation de vendre et cela pourrait passer par un départ de son ailier de 22 ans, lancé en pro dès l’âgé de 16 ans lorsqu’il évoluait à Angers. Toujours selon nos informations, un transfert du joueur se bouclerait pour un montant supérieur à 10 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2028 au Gym, Cho sort d’une saison compliquée sur le plan collectif (16e de L1, Nice s’est sauvé en barrages), mais elle reste sa plus aboutie en termes de statistiques (37 matchs, 5 buts, 5 passes décisives), alors qu’il avait été freiné par des blessures ces dernières saisons. Ali-Cho arriverait pour remplacer Maghnes Akliouche, qui devrait vraisemblablement rejoindre le PSG comme nous vous le révélions.