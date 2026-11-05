Le Havre : Yacine Sossé Alaoui nommé président-directeur général

Le Havre AC poursuit sa profonde restructuration. Selon les informations de L’Équipe, Yacine Sossé Alaoui a été nommé président-directeur général du club normand ce jeudi, succédant ainsi à Jean-Michel Roussier, dont la démission avait été annoncée quelques jours plus tôt. Arrivé au HAC en juin dernier en qualité de directeur général, le dirigeant prend donc désormais les commandes d’un club en pleine crise sportive et institutionnelle. Passé notamment par le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice et la FIFA, il aura la lourde responsabilité de redresser la situation du club doyen, actuellement lanterne rouge de Ligue 1.

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Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement agité au Havre, marqué par la mise à pied de l’entraîneur Didier Digard et les départs successifs de plusieurs dirigeants, dont le directeur sportif Demba Ba. Propriété du groupe américain Blue Crow Sports Group, le HAC traverse une période délicate, avec seulement deux points récoltés après neuf journées de championnat. Yacine Sossé Alaoui devra désormais piloter la réorganisation du club, aussi bien sur le plan administratif que sportif, tout en tentant d’apaiser les tensions avec des supporters particulièrement remontés contre la gestion des propriétaires. Une prise de parole du nouveau dirigeant est d’ailleurs attendue ce vendredi pour préciser les orientations du club.