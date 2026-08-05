FIFA Data Gate : la bataille des preuves qui menace l’avenir de Gianni Infantino

Après la guerre politique, la guerre des données. Le scandale FIFA Forward Enterprise n’est peut-être plus seulement une bataille politique autour de l’avenir économique du football mondial. Il pourrait désormais devenir une bataille des traces, des archives et des données. Après avoir forcé Gianni Infantino à abandonner son projet de créer une structure commerciale destinée à accueillir des investisseurs privés autour des revenus futurs des compétitions FIFA, l’UEFA a ouvert un nouveau front en exigeant la conservation immédiate de tous les documents liés au dossier. La menace est lourde de sens puisque l’instance européenne ne parle plus seulement de désaccord stratégique ou de divergence de gouvernance, mais évoque dorénavant la possibilité d’actions en justice, d’arbitrages et de plaintes réglementaires. Dans sa notification officielle adressée à la FIFA, l’UEFA demande que soient préservés les courriels, documents électroniques, échanges internes, présentations financières, documents liés aux investisseurs et toutes les informations stockées numériquement pouvant éclairer la naissance et la préparation du projet FFE. Derrière cette injonction apparaît une question centrale qui pourrait hanter la fin de mandat d’Infantino : qui savait réellement quoi, à quel moment et avec quel niveau d’implication ? Le véritable enjeu n’est plus seulement de comprendre pourquoi la FIFA a voulu ouvrir une partie de ses actifs commerciaux à des capitaux privés, mais de déterminer comment cette idée a été construite, validée et présentée aux 211 fédérations membres.

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L’affaire prend ainsi une dimension proche d’une enquête institutionnelle où chaque fichier numérique pourrait devenir une pièce potentielle du dossier. Le parallèle avec le FIFA Gate de 2015 est inévitable, même si les deux crises ne répondent pas aux mêmes mécanismes. À l’époque, ce sont les investigations américaines sur les circuits de corruption et les versements occultes qui avaient provoqué la chute de Sepp Blatter et profondément bouleversé l’image de la FIFA. Cette fois, le danger vient davantage de la gouvernance, de la concentration du pouvoir et de la manière dont une réforme de plusieurs milliards de dollars aurait été préparée. La question que posent les opposants à Infantino est simple : les instances dirigeantes de la FIFA ont-elles été pleinement associées au processus ou certaines discussions ont-elles été menées dans un cercle restreint ? L’arrivée potentielle d’investisseurs privés, les discussions avec des acteurs financiers comme JP Morgan ou des fonds liés à Joshua Kushner, ainsi que les projections économiques autour de FFE pourraient devenir des éléments déterminants si une procédure venait à voir le jour. Dans ce type de conflit, la bataille ne se joue pas uniquement devant les tribunaux ou dans les salles de réunion. Elle se joue aussi dans les serveurs, les historiques de messagerie, les métadonnées et les documents internes qui permettent de reconstruire une chronologie précise des décisions.

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Une affaire à la Sepp Blatter 2.0

Cette obsession autour des preuves numériques intervient alors que le monde du sport est devenu une cible majeure pour les cyberattaques et les opérations d’influence. Le football moderne concentre désormais des données commerciales, financières, personnelles et politiques qui attirent autant les cybercriminels que les acteurs cherchant à déstabiliser des institutions. Les grandes compétitions internationales sont particulièrement exposées, car elles réunissent argent, visibilité mondiale et enjeux diplomatiques. Avant la Coupe du Monde 2026, plusieurs autorités de cybersécurité ont alerté sur les risques de faux sites FIFA, de campagnes d’hameçonnage, de vols de données et d’opérations de manipulation liées à l’événement. Le football n’est pas épargné par cette réalité. En 2025, la Fédération française de football a été victime d’une cyberattaque ayant exposé des données de licenciés, tandis que des études récentes estiment qu’une large majorité des organisations sportives ont été ciblées par des attaques informatiques. Dans l’affaire Infantino, aucune preuve de piratage ou de fuite massive n’existe à ce stade, mais la simple possibilité que des documents internes apparaissent pourrait modifier totalement le rapport de force. Une fuite d’échanges privés, de projections financières ou de communications avec des partenaires pourrait transformer une crise politique en crise institutionnelle majeure.

Le scénario redouté par la FIFA serait celui d’un « Data Gate », une crise alimentée non pas par une révélation judiciaire classique mais par l’apparition progressive de documents internes capables de raconter les coulisses du projet FFE. Dans les grandes affaires contemporaines, les informations les plus sensibles proviennent souvent de traces laissées dans les systèmes numériques. Contrats préliminaires, échanges avec des banques, notes stratégiques, simulations de revenus, documents de présentation aux investisseurs ou discussions internes pourraient permettre de répondre aux interrogations soulevées par l’UEFA. La mise en demeure envoyée à Infantino prend ici une dimension particulièrement symbolique puisque l’instance européenne avertit explicitement que toute destruction, suppression, modification ou disparition de documents pertinents pourrait être considérée comme une spoliation de preuves. Autrement dit, l’UEFA ne veut pas seulement obtenir des explications publiques. Elle veut s’assurer que l’histoire complète du projet puisse être reconstruite à partir des archives existantes.

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Et le droit dans tout ça ?

Dans une organisation aussi puissante que la FIFA, les données internes représentent parfois le dernier contre-pouvoir face aux décisions prises au sommet. Cette bataille des preuves dépasse donc largement la seule question de FIFA Forward Enterprise. Elle touche au modèle même de gouvernance du football mondial et à la manière dont une organisation privée exerçant un pouvoir économique planétaire doit rendre des comptes. Si l’UEFA ou d’autres acteurs décidaient d’aller plus loin, plusieurs cadres juridiques européens pourraient être mobilisés. Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent notamment deux armes potentielles dans ce dossier. Le premier interdit les accords et pratiques susceptibles de fausser la concurrence, tandis que le second sanctionne les abus de position dominante. Or, la FIFA occupe une position unique puisqu’elle cumule les fonctions d’organisateur de compétitions internationales, de régulateur du football mondial et de gestionnaire d’actifs commerciaux représentant plusieurs milliards d’euros. Cette concentration des pouvoirs pourrait être examinée au regard du droit européen, depuis l’arrêt historique de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire de la Super Ligue en décembre 2023.

La CJUE avait alors rappelé que les instances sportives exerçant une activité économique doivent respecter des règles de transparence, des critères objectifs et des mécanismes de contrôle lorsqu’elles prennent des décisions ayant un impact sur le marché. L’article 165 du TFUE pourrait devenir un argument majeur pour les opposants au projet FFE puisqu’il consacre la place particulière du sport dans l’Union européenne et défend un modèle fondé sur ses fonctions sociales, éducatives et culturelles. Derrière cette bataille se joue donc aussi une opposition entre deux visions du football. Les critiques de la FIFA pourraient s’appuyer sur les principes de bonne gouvernance développés par le Conseil de l’Europe, à travers la Convention de Macolin de 2014 sur l’intégrité du sport, qui insiste sur la nécessité de mécanismes transparents pour protéger les compétitions. Le règlement européen sur les subventions étrangères adopté en 2023 pourrait enfin devenir un sujet de vigilance si des investisseurs bénéficiant de soutiens étatiques venaient à prendre des participations dans des structures commerciales liées au football mondial. En 2015, les enquêteurs cherchaient l’argent. En 2026, les opposants cherchent les traces numériques.