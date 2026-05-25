Le patron du Bayern Munich se moque du Barça
Alors que les rumeurs envoyant Harry Kane au FC Barcelone ont récemment circulé en Espagne et en Allemagne, Uli Hoeness a tenu à remettre les choses au clair… à sa manière. Le président d’honneur du Bayern Munich a affiché une fermeté totale sur la situation de son buteur anglais, tout en glissant une pique à destination du club catalan, souvent cité dans les dossiers mercato les plus ambitieux malgré une situation économique fragile.
Face aux spéculations, le dirigeant bavarois n’a pas mâché ses mots : « Harry Kane est notre meilleur transfert à ce jour. Le Bayern Munich est un club qui achète, pas qui vend. Et de toute façon, le FC Barcelone n’a pas d’argent », a-t-il lancé, balayant les rumeurs d’un revers de main. Une sortie qui illustre la confiance totale du Bayern dans son attaquant et une forme de moquerie à l’égard des difficultés financières persistantes du Barça sur le marché des transferts. Les Catalans apprécieront…
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