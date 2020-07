PSG : Leonardo tacle les clubs allemands

Il y a des départs qui ne passent pas. Pendant plusieurs mois, le Paris Saint-Germain a tenté de faire signer son premier contrat professionnel à Tanguy Kouassi (18 ans). Ainsi, le jeune défenseur a profité d'un temps de jeu conséquent et surtout de la confiance de Thomas Tuchel. Mais l'international français U18 (12 sélections, 1 but) n'en n'a pas tenu compte et a finalement rejoint le Bayern Munich, libre de tout contrat, cet été. Une décision difficile à avaler pour Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale. En effet, le dirigeant n'a pas été tendre avec certains clubs allemands et leur forcing sur les jeunes talents français.

« Les clubs allemands, principalement le Bayern Munich, Leipzig et le Borussia Dortmund s'attaquent aux jeunes et menacent la formation française, déplore le directeur sportif brésilien. C'est un grand problème. Ils appellent les parents, les amis, la famille, le joueur lui-même et cela arrive même avec des joueurs de moins de 16 ans, explique le dirigeant brésilien au journal Le Parisien. Il y a de très bons joueurs en France, déjà pratiquement formés, mais cela devient trop. À 15 ou 16 ans, ils font tourner la tête des jeunes. Il faudrait peut-être changer le règlement pour protéger les équipes françaises. »