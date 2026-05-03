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Ligue 1

OL - Rennes : Franck Haise a de gros regrets après les erreurs de son équipe

Par Jordan Pardon
1 min.
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp
Lyon 4-2 Rennes

Au terme d’un des matchs les plus spectaculaires de la saison de Ligue 1, l’OL a battu Rennes (4-2) et pris une sacrée option dans la course à la Ligue des Champions. Si les Lyonnais doivent cette victoire à leurs qualités, la fragilité de la défense bretonne a aussi bien aidé, comme le rappelait Franck Haise au micro de Ligue1+.

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«On a fait trop d’erreurs, ce n’est plus du détail. Face à une équipe comme Lyon, vous le payez logiquement parce qu’ils ont fait moins d’erreurs que nous, et ils ont été plus justes (…) Il faut accepter d’avoir été battus par une équipe meilleure que nous ce soir, qui a su profiter de nos erreurs mais qui a aussi beaucoup de qualité. On est obligé de reconnaître que Lyon, troisième, a été meilleur que nous. Ils ont plus de points que nous et ont été meilleurs sur le terrain, il faut reconnaître les choses quand elles sont là. »

Pub. le - MAJ le
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