Liga : la Real Sociedad domine Getafe et se rapproche de la Ligue des Champions

À 10 journées de la fin du championnat, la Real Sociedad caresse un peu plus son rêve de retrouver la Ligue des Champions l’an prochain. Confronté à Getafe ce samedi, à l’occasion de la 28e journée de Liga, le club basque a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 grâce à des réalisations de l’international espagnol Mikel Oyarzabal (45+2e), puis du Japonais Takefusa Kubo à l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Une belle opération qui permet aux joueurs d’Imanol Alguacil de se détacher provisoirement du Real Betis, désormais relégué à 6 points, et surtout de conforter leur 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, compétition qu’ils n’ont plus disputée depuis la saison 2013/2014. Getafe, qui restait sur une série de 4 matches sans défaite avant la rencontre d’aujourd’hui, reste englué à la 14e place de Liga et n’a toujours pas scellé son maintien.

À lire

Suivez la rencontre Real Madrid-Villarreal en direct commenté