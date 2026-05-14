Jhon Durán mis au repos pour raisons personnelles avec le Zénith

Le Colombien est contraint de rester loin des pelouses. En effet, la direction du Zénith Saint-Pétersbourg a décidé de laisser à Jhon Durán (22 ans) une période de repos, liée à des raisons personnelles. Les modalités précises de son retour à la compétition en Russie seront communiquées prochainement, en fonction de l’évolution de la situation.

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Pour le moment, cet accord commun prive le leader de la première division russe de son buteur, et laisse planer de nombreux doutes en interne. Auteur d’un but en six rencontres cette saison, il est un des éléments offensifs les plus importants de l’effectif.