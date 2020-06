Chelsea-Manchester City : les compos probables

La suite après cette publicité

Pour cette 31e journée, Manchester City a du travail. En effet, les hommes de Pep Guardiola se déplacent du côté de Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Si les Mancuniens ne l'emportent pas, Liverpool, vainqueur ce mercredi de Crystal Palace (4-0), sera sacré champion d'Angleterre. De leurs côtés, les Blues, en cas de victoire, pourraient revenir à deux petits points de Leicester, tenu en échec contre Brighton (0-0), et donc se rapprocher de la troisième place.

Frank Lampard devrait aligner son 4-3-3 habituel. Dans les buts, on devrait retrouver Kepa, qui sera protégé par Azpilicueta à gauche et James à droite. Dans l'axe central, on devrait retrouver une charnière Christensen-Rudiger. Au milieu, le trio sera composé de Kanté, Kovacic et Jorginho, tandis que devant Willian et Mount devront alimenter en ballon Giroud. De l'autre côté, Guardiola pourrait articuler son équipe en 4-2-3-1. Ederson sera dans les buts avec, devant lui, Walker, Laporte, Fernandinho et Mendy. Le double-pivot pourrait être composé de Gundogan et Rodri. Devant, Sterling, De Bruyne et Mahrez devront donner de bons ballons à Gabriel Jesus, titulaire après la blessure du Kun Agüero.