LOSC : le nouveau gros point mercato de Gérard Lopez

Depuis son rachat par Gérard Lopez et l'arrivée de Luis Campos, le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) est un énorme agitateur des mercatos estivaux. Cet été, les Nordistes ont vu partir Victor Osimhen, Loïc Rémy et Gabriel notamment et ils ont recruté Burak Yilmaz, Sven Botman et Jonathan David. Mais visiblement, les Dogues ne comptent pas en rester là et Gérard Lopez, le grand patron, a accordé quelques déclarations à Téléfoot.

Concernant Mike Maignan, annoncé dans la short list de Chelsea, Lopez laisse une petite chance tout en nuançant : « laisser partir Mike pour le laisser partir n'est pas un objectif. Je ne vais pas dire non, puisque s'il y a une offre qu'il ne peut pas refuser... Il y a un intérêt pour Mike, mais ce n'est pas un joueur qu'on pousse dehors ». Mais ce n'est pas le seul élément pisté puisque c'est aussi le cas de Jonathan Ikoné.

Soumaré peut partir

« C'est un joueur qui intéresse et j'allais dire c'est le problème. Il a des capacités de faire des différences énormes. C'est un joueur qui est en équipe de France. Un joueur que des gens regardent. On a une grille salariale qui fait qu'un jeune joueur ne gagnera jamais ce qu'il gagnera ailleurs. Je ne me pose pas de question. Il faut que tout le monde soit d'accord sur la marche à suivre. Il y a des grosses offres pour lui. Je vais m'asseoir avec des joueurs et leur entourage cette semaine. On a eu des offres pour Sanches, Araujo, qu'on a refusé. Il faut s'asseoir avec les joueurs et en parler. À part Boubakary (Soumaré, ndlr), que j'adore, mais, vu qu'on joue qu'à deux au milieu, il lui faut de la patience. La porte est ouverte s'il veut partir, mais pour les autres il faut discuter. Sur Bouba, il y a eu des offres importantes de clubs où il ne voulait pas aller. Il y a trois parties et tout le monde doit être d'accord », a ainsi longuement expliqué Gérard Lopez.

Concernant la défense centrale, Evangelista Lyanco est un joueur du Torino qui intéresserait le LOSC. Lopez a expliqué qu'il n'existait pas de pression concernant un recrutement à ce poste puisque les Nordistes ont déjà enregistré l'arrivée en provenance de l'Ajax de Sven Botman. Toutefois, il n'exclut pas un mouvement éventuel. Le mercato se terminant le 5 octobre, Lille pourrait encore le faire bouger.