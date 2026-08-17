FC Barcelone, João Cancelo : "je suis là où je voulais être"

Après deux prêts en Catalogne sur les trois dernières saisons, João Cancelo va enfin s’engager définitivement avec le FC Barcelone cet été. En ayant résilié son contrat avec Al-Hilal, où il lui restait un an de contrat, le latéral portugais de 32 ans a débarqué en Catalogne libre de tout contrat ce lundi. Pour forcer son départ du club saoudien, l’international lusitanien a poussé ses dirigeants à le libérer, profitant notamment du surplus de joueurs étrangers dans l’effectif de Simone Inzaghi.

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Lors de son arrivée à Barcelone il y a quelques heures, Cancelo a fait part de sa grande fierté de rejoindre le Barça : « je suis très heureux, ravi d’être ici, je suis là où je voulais être. Je me suis entraîné à part pendant une semaine. J’ai dit à Deco que soit je venais ici, soit je passais un an là-bas sans jouer, tout en étant payé. J’ai renoncé à une partie de mon salaire, mais c’était soit signer au Barça, soit rien. C’est un club très spécial, je suis ici pour aider et j’espère remporter de nombreux titres. Nous construisons une grande équipe. »