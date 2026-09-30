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UEFA Nations League

Daniel Riolo hallucine pour Cristiano Ronaldo et le compare à Elon Musk

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Danemark Portugal

En rupture totale avec son coach Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal ce mercredi à la veille d’affronter le Danemark. Une issue qui provoque la fin de son aventure avec la Seleçao à moins d’un incroyable renversement de situation. Une véritable bombe tant l’attaquant portugais de 41 ans a porté son pays pendant près de 23 ans.

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Dans l’émission After Foot sur RMC, l’éditorialiste a halluciné face au comportement de Cristiano Ronaldo et n’a pas hésité à le comparer au milliardaire Elon Musk : «je le mets dans la catégorie des transhumanistes comme Elon Musk. Dans une autre galaxie. Ce type a quitté la planète terre, il est dans un autre monde, il est devenu fou. Il suffisait de le suivre sur Instagram ou autre… On est dans un film grotesque, fou et ridicule avec Ronaldo. Ce type-là foire sa sortie à ce point. J’étais sûr que ça allait se finir comme ça, ce type est fou… (…) C’est impardonnable.»

Pub. le - MAJ le
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