Ligue 2 : le gros coup du Paris FC face à Toulouse

Cette 36e journée de Ligue 2 a commencé très fort avec la victoire du Paris FC sur Toulouse 3-1 ce samedi. Au lendemain de l'annonce de la FIFA d'interdire le club parisien de recrutement pour le prochain mercato, les joueurs de la capitale ont réalisé un très joli coup et s'offrent plus que jamais une opportunité de participer aux play-offs de Ligue 2.

Martin a ouvert le score (12e), alors que les deux équipes se sont remises à égalité après le but de Bayo (16e). On se dirigeait vers un match nul mais en fin de rencontre Namé a redonné l'avantage aux Parisiens (86e). Dans le temps additionnel, Saïd Arab a scellé le sort de ce match au bout d'un contre bien mené (90e+4). Avec ce succès, le PFC reprend la 5e place, et revient à seulement deux points de son adversaire du jour, actuel 3e au classement.

Le classement de Ligue 2.