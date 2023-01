OL : le départ de Karl Toko Ekambi n’était pas prévu

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse d’Ajaccio pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1, Laurent Blanc est revenu sur le mercato bouillant des Gones. Si plusieurs joueurs sont actuellement visés, le technicien français a malgré tout reconnu que le départ de Karl Toko Ekambi vers le Stade Rennais n’était, lui, pas prévu.

«Des joueurs souhaitent avoir plus de temps de jeu ailleurs. Toko Ekambi n’était pas prévu parmi les mouvements du mercato hivernal, et il a fait partie des joueurs malheureux. On peut prévoir des choses un peu à l’avance comme Dejan Lovren et il y a des choses que l’on ne peut pas prévoir. On a perdu Karl Toko Ekambi donc il faut pallier cela», a ainsi lancé Blanc avant de reconnaître qu’il n’y avait «pas beaucoup de buteurs d’expérience disponibles sur le marché».

À lire

Karl Toko Ekambi file en prêt au Stade Rennais