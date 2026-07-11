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Coupe du Monde 2026 : Emmanuel Macron sera à New York en cas de finale pour les Bleus

Par Josué Cassé
Didier Deschamps en discussion avec Emmanuel Macron @Maxppp

Absent pour la demi-finale face à l’Espagne, mardi prochain, Emmanuel Macron - qui sera présent sur le territoire français pour la fête nationale du 14 juillet - voyagera cependant aux Etats-Unis en cas de qualification des Bleus face à la Roja.

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En effet, le président de la République a laissé entendre au micro de RMC en marge de sa visite sur le Tour de France qu’il se rendra bien à New York le 19 juillet pour soutenir les hommes de Didier Deschamps. Il faudra, pour cela, se défaire de la sélection emmenée par Lamine Yamal.

Pub. le - MAJ le
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