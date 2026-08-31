L’OL va s’offrir Youssouf Fofana !

Mercredi soir, après l’élimination en Ligue des Champions face à Fenerbahçe, Matthieu Louis-Jean a été très clair concernant la suite du mercato lyonnais. «Nous gardons le cap. Nous avions budgété une participation à la Ligue Europa et il va sûrement encore se passer des choses avant la fin du mercato. Nous allons travailler pour être le plus compétitifs possible en championnat et en Europe.» Paulo Fonseca, qui a avoué qu’il aimerait que le marché des transferts soit déjà terminé, est allé dans le sens de son dirigeant, bien conscient que les Lyonnais doivent vendre pour environ 50 M€ pour être dans les clous.

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« Nous avons cette nécessité, c’est la vérité, de vendre des joueurs. Mais nous travaillons aussi pour en apporter d’autres pour aider l’équipe. Tout le monde connaît la difficulté et la nécessité de vendre.» Plusieurs départs sont attendus. Malick Fofana, qui est courtisé par plusieurs clubs, a de fortes chances de quitter le navire. Il n’est pas le seul. Des éléments comme Pavel Sulc, Nicolas Tagliafico, Ruben Kluivert, Tanner Tessmann ou encore Ainsley Maitland-Niles sont aussi cités. Du côté des arrivées, nous vous avons révélé hier que le profil de Keito Nakamura (Stade de Reims) plaît en interne en cas de départ de Fofana.

Fofana arrive à Lyon

Dans l’entrejeu, un nouveau nom est sorti du chapeau ce lundi matin. Les journalistes Gianluca Di Marzio et Matteo Moretto ont révélé que Youssouf Fofana est tout proche de rejoindre les pensionnaires du Groupama Stadium sous la forme d’un prêt. La Gazzetta dello Sport évoque un prêt avec option d’achat pour le joueur qui était aussi courtisé par le LOSC. Une information que nous pouvons vous confirmer. Selon nos informations, un accord a quasiment été trouvé entre l’AC Milan et l’OL. Un club où l’international français apportera son expérience, lui qui a évolué en Ligue 1 à Strasbourg et Monaco. Il retrouvera aussi Paulo Fonseca, qu’il a croisé chez les Rossoneri.

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Pour Lyon, c’est un renfort très intéressant pour l’entrejeu. Le milieu de 27 ans, qui n’a pas été utilisé cette saison, a participé à 36 rencontres toutes compétitions confondues l’an dernier. Il a marqué 2 buts et délivré 3 assists. Mais il n’entrait plus dans les plans des Lombards, qui lui cherchaient une porte de sortie. Galatasaray, Nottingham Forest, Crystal Palace, Villarreal ou encore le Betis et Ipswich Town ont tenté le coup cet été pour le footballeur dont le prix a été fixé entre 18 et 20 M€. Finalement, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 va être prêté à l’OL, qui va faire un joli coup.