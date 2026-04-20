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Coupe de la Confédération CAF

Coupe de la CAF : la demi-finale USM Alger-Safi tourne au fiasco

Par La Rédaction FM
1 min.
Patrice Motsepe CAF @Maxppp
Olympic Safi 1-1 USM Alger

Le match retour de la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine entre l’Olympique de Safi et l’USM Alger, disputé ce dimanche en terre marocaine, a été marqué par de violents incidents en tribune et sur la pelouse. Initialement prévue à 20h, la rencontre a débuté avec un retard de 1h20 après un envahissement de terrain et des affrontements impliquant des jets de projectiles, notamment des chaises, face à un dispositif de sécurité débordé.

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Instant Foot ⚽️
Très graves incidents entre les supporters de l'Olympique de Safi 🇲🇦 et de l'USM Alger 🇩🇿 en demi-finale de la Coupe de la Confédération Africaine ! ⚔️🌍

Le match est actuellement suspendu après que de très nombreux supporters aient envahi la pelouse. 😳
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Bien que les joueurs algériens aient initialement regagné les vestiaires en signe de protestation, la partie a finalement repris afin d’éviter une défaite administrative sur tapis vert. Sur le plan sportif, la rencontre s’est soldée par un match nul (1-1), un score qui permet à l’USM Alger de se qualifier pour la finale grâce à la règle du but marqué à l’extérieur, toujours d’actualité en Afrique. Le club algérien retrouvera les Égyptiens du Zamalek SC pour une affiche finale inédite. La manche aller se déroulera en Algérie le 9 mai prochain, avant un match retour décisif prévu en Égypte le 16 mai pour l’attribution du trophée.

Pub. le - MAJ le
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